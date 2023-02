(Di venerdì 10 febbraio 2023) Oggi Lula presenta ail “Club della pace” guidato da Brasile, India e Cina La guerra in Ucraina sarà argomento di scontro per i disaccordi trae Lula su Pechino, nuovo alleato di Brasilia e dove ieri lo stesso Lula ha scelto di mandare l’ex presidente Dilma Rousseff per guidare la Banca di Investimento dei BRICS. Accordo tra i due invece sulla “difesa della democrazia” e sull’ambiente. Alla Blair House, la residenza del governo degli Stati Uniti di fronte alla Casa Bianca dove soggiornano i capi di Stato stranieri, Lula riceverà Bernie Sanders in mattinata e nel pomeriggio partecipa a un incontro con i rappresentanti del più grande centro sindacale degli Stati Uniti, l’AFL-CIO. Dopo sarà ricevuto daalla Casa Bianca. L’attacco di Lula alla Banca Centrale mette pressione sui prezzi del cibo Il discorso del presidente ...

... si sono infuriati con Macron e Scholz che conducono le trattative (e Ucraina) da soli. Per ... Se unacosì di rottura con l'Ue l'avesse fatta il governo nostrano, oggi in piazza Colonna ci ......e Cina. Il Vietnam per Intel non è certo una novità: nel Paese sono stati investiti finora 1,5 ...assicurarsi che un'ulteriore espansione in Asia non venga vista dalla Casa Bianca 'come una...

Portare l’etica nell’estrazione mineraria La mossa dell’Italia con gli ... Formiche.net

Usa, la mossa choc di Biden su Cuba Nicola Porro

Pallone spia cinese, analista Usa a Sky TG24: "Mossa provocatoria" Sky Tg24

Le Filippine danno agli Usa 4 nuove basi militari. La Cina: «Mossa destabilizzante» Corriere della Sera

Huawei, mossa anti spionaggio Usa: bloccata la vendita di tecnologia ai cinesi Corriere della Sera

Sotto accusa ex sindaci, dirigenti comunali e responsabili dell'azienda esecutrice dell'appalto: due dei diciotto imputati chiedono di essere sentiti ...La decisione del procuratore speciale Jack Smith, che sta conducendo le indagini e potrebbe incriminare Trump. Il caso dei file secretati nella casa in Indiana ...