Usa | abbattuto oggetto nei cieli dell’Alaska | ordine di Biden

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Un “ad alta quota” è statooggi sull’Alaska. A darne notizia è stato il portavoce della Casa Bianca John Kirby, precisando che l’– senza equipaggio – “aveva le dimensioni di una piccola automobile”. La decisione di abbattere l’è stata presa dal presidente Joe. L’sorvolava l’Alaska ad un’altitudine di 40.000 piedi – circa 12mila metri – e rappresentava una “ragionevole minaccia” per gli aerei civili. Dopo l’abbattimento l’è caduto nelle acque degli Stati Uniti. I detriti, atterrati su una zona ghiacciata occupavano uno spazio “molto, molto più piccolo” di quelli del pallone cinesela scorsa settimana al largo della costa della Carolina del Sud. Funzionari ...

