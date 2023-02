Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 10 02 23

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Regà, siamo tutti d’accordo che il trono di Federico Nicotera all’alba del 10 febbraio sia diventato OGGETTIVAMENTE e INCONTROVERTIBILMENTE ridicolo? Cioè, che lui non mi abbia mai convinto fin dall’inizio lo sapete. L’ho sempre trovato discretamente fastidioso, terribilmente egocentrico e pure abbastanza arrogante. Uno che pensa di essere infallibile e sta sempre col dito puntato verso gli altri senza fare mai autocritica, quando poi i comportamenti peggiori – guarda un po’! – sono proprio i suoi. La mia opinione non è cambiata di una virgola, quindi. Ma anche chi si era appassionato a ‘sto trono, voglio dì, ad oggi (cit.) non ne ha LE PA**E PIENE? Non è diventato tutto una baracconata così palese e sfacciata che – sia che si preferisca Carola Carpanelli, sia che si faccia il tifo per Alice Barisciani – leggere nelle anticipazioni che “non c’è stata nessuna scelta!” suona a ...