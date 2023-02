Uomini e Donne | Biagio Di Maro sbotta | cosa succedeva davvero quando usciva con le dame

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 10 febbraio 2023) All’indomani della messa in onda della puntata in cuiDiha lasciato il trono over di, il 55enne napoletano ha rilasciato alcune dichiarazioni sia sulla moglie venuta a mancare qualche anno fa, di cui Tina Cipollari ha parlato in puntata, sia delle accuse di essere uno sciupafemmine che usa lesolo per portarle a letto e poi mollarle, senza neanche corteggiarle adeguatamente portandole a cena, ma limitandosi a qualche birra e cibo d’asporto., la versione diDi: le sue serate con ledel trono over In primis,Diha dichiarato che per lui con leche ha frequentato ae ...