Uomini e Donne | Alessandro Schiavone svela perché non fa più parte del parterre del Trono Over

Leggi su isaechia

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Da qualche temponon è più presente nelrre deldi. Quali sono i motivi per cui il cavaliere ha deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi? Nel corso di un’intervista a Tvpertutti.it, l’ex volto del programma ha spiegato nel dettaglio cosa è successo: Ho avuto dei problemi personali che mi hanno costretto ad abbandonare il programma, ecco il motivo per il quale non mi avete più visto. Il cavaliere ha poi parlato di come ha vissuto questa sua nuova esperienza televisiva e hato qualche curiosità in merito alla sua vita: Questa è stata per me davvero un’esperienza bellissima. Era la prima volta e il primo giorno mi ha fatto un effetto strano stare in studio, ovviamente ero molto ...