Uno splendido disastro | il trailer del film con Dylan Sprouse

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il nuovodi Unoè stato pubblicato oggi, e presenta alcuni scorci deld’amore, oltre a mostrare la chimica elettrizzante tra i protagonisti, Travis () e Abby (Virginia Gardner). Ilè tratto dal romanzo bestseller di Jamie McGuire. L’adattamento cinematografico del romanzo bestseller, la cui prima è prevista per il 12 aprile, è diretto da Roger Kumble. Kumble non è nuovo agli adattamenti di romanzi d’amore: ha infatti diretto After We Collided, basato sull’omonimo romanzo d’amore scritto da Anna Todd. La storia segue il “bad boy” Travis Maddox e Abby Abernathy mentre si innamorano l’uno dell’altra. Travis passa le giornate a fare il bellone del campus e le notti a combattere in incontri di boxe clandestini, dove Abby lo ...