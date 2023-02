United | ten Hag | “Superlega? Ci saranno sempre iniziative per migliorare il calcio”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Erik ten Hag ha detto la sua sul progetto, durante la conferenza stampa pre match: “I dirigenti faranno delle valutazioni in merito, poi mi informeranno se cidecisioni da prendere. Comunque penso che la struttura attuale sia buona, ma ciper rendere le cose migliori, peril”. SportFace.

... a distanza di pochi giorni dall'ultima sfida e per la squadra di ErikHag sarà uno snodo ... Dopo il gol lampo di Gnonto, loritrova il Leeds nel prossimo turno di Premier League 55 secondi . ...Taylor Fritz ha fatto il suo ingresso in Top, ha vinto tre tornei e soprattutto ha conquistato ... protagonisti tra l'altro in questo inizio 2023 della vittoria degli Stati Uniti inCup. ...

United, Ten Hag: "Nuova Superlega Devo ancora farmi un'idea" Sportitalia

Man United, Ten Hag: "Superlega Ci sono sempre iniziative per rendere le cose migliori" TUTTO mercato WEB

Ten Hag apre alla Superlega: «Si cerca il meglio per il calcio» Calcio e Finanza

Man United, Ten Hag: "Avvio inaccettabile per un derby. Sancho è un giocatore magnifico" TUTTO mercato WEB

Manchester United, ten Hag: "Sono qui per un progetto a lungo ... Footballnews24.it

In occasione della conferenza stampa in vista della partita contro il Leeds per la 23ª giornata di Premier League, il tecnico del Manchester United Erik Ten Hag ha dichiarato: «Sono consapevole della ...L'Inter continua a programmare la prossima stagione con idee da urlo: colpo a centrocampo, assalto dallo United ...