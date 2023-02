Una Tinet ricaricata ritrova il fortino PalaPrata per provare l’allungo su Cantù

Leggi su seriea24

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo la pausa che il calendario della Serie A2 Credem Banca presentava per permettere la disputa della finale di Del Monte Coppa Italia, laPratail calore e l’entusiasmo dele del proprio pubblico per la sesta giornata di ritorno della regular season di A2. L’obiettivo dei ragazzi del neo riconfermato duo tecnico Dante Boninfante – Samuele Papi è quello di provarenei confronti della Pool Libertas Cuneo. I canturini, infatti, occupano la sesta piazza in classifica in coabitazione con i Passerotti e la BAM Acqua San Bernardo Cuneo. L’operazione non è delle più semplici perché all’andata i lombardi diedero una vera lezione ai gialloblù che per questa ragione vorranno riscattarsi davanti al pubblico amico.A dirigere le operazioni all’interno del campo bianco verde è una vecchia ...