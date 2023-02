Una pizza napoletana verace a Matera

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 febbraio 2023) La città dei Sassi continua a sorprendere anche nel mondo. Il maestroiolo Antonio Lieto, titolare di una pizzeria che porta il suo cognome nel cuore della città lucana, è la prima, nell’intero territoriono, a realizzare un prodotto finale napoletano. La pizzeria “Lieto”, infatti, nei prossimi giorni sarà inclusa nell’albo delle pizzerie affiliate all’Associazione, che tutela laper eccellenza, preservandone e provando a diffonderne nel mondo la sua autenticità. Proprio i maestriioli dell’Avpn, infatti, nel 1984, furono i primi a raccogliere in un disciplinare di produzione, le regole non scritte, tramandate oralmente di generazione in generazione, ...