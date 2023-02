Un sogno durato 55 giorni | la vera storia dell’Isola delle Rose

Leggi su dilei

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Gli anziani d’Italia, quelli che rappresentano la memoriadel nostro Paese, ricorderanno sicuramente l’Isola, quelreale e straordinario che però èappena 55. Gli altri, i più giovanissimi, probabilmente avranno sentito parlare di questo lembo di terra solo ultimamente. Lo hanno fatto sfogliando il catalogo di Netflix, quello in cui è apparso qualche anno fa il bellissimo film diretto da Sydney Sibilla e vincitore di 2 David di Donatello. E lo hanno fatto anche sintonizzandosi sull’ultima edizione di Sanremo, proprio quella in cui Blanco, in qualità di ospite della kermesse, ha portato in scena la sua ultima canzone intitolata proprio L’Isola. Una coincidenza, a detta del cantautore, che però ha ...