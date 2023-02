Un documentario sull’omicidio a 18 anni di Rob Knox | star di Harry Potter

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un’emittente britca ha rivelato che l’omicidio delladi, Rob, sarà oggetto di un nuovo. Come riportato da Variety, ilsi intitolerà (K)nox: The RobStory e seguirà la tragica morte del diciottenne, accoltellato e ucciso pochi giorni dopo le riprese che lo vedevano protagonista ine il Principe Mezzosangue. Il giovane attore ha interpretato Marcus Belby, un membro del “Club Lumacorno” di cuistesso faceva parte.è stato assassinato dal 22enne Karl Bishop – accusato e condannato a 20di prigione – nel sud-est di Londra mentre cercava di proteggere il fratello ...

