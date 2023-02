Un docufilm ripercorre le terre perdute dei padri

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Questa sera, in occasione del Giorno del ricordo, in prima serata su Rai Tre andrà in onda IO RICORDO La terra dei miei

Questa sera, in occasione del Giorno del ricordo, in prima serata su Rai Tre andrà in onda IO RICORDO La terra dei miei padri. Attraverso gli intrecci di numerose testimonianze, tra cui in particolare quella dell'Ammiraglio Romano Sauro, nipote diretto dell'eroe istriano e nazionale Nazario Sauro, il docufilm ripercorre in una crociera in barca a vela la storia millenaria dei territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, dalle origini romane fino alla tragedia delle foibe e dell'esodo.