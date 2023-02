Ultime Notizie – Torna Taobuk | tra i premiati la Nobel Annie Ernaux

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al plurale”, sottolineava Benedetto Croce, ad indicare l’effetto moltiplicatore di un ideale che si plasma ed evolve via via in simbiosi con i mutamenti sociali e di costume. È in quest’accezione che si articolerà il concept della XIII edizione diFestival – See Sicily, la manifestazione ideata e diretta da Antonella Ferrara, che quest’anno si presenta con una denominazione articolata: il logo originario si associa infatti a quello del progetto di promozione turistica pensato dalla Regione Siciliana “per rinnovare il fascino che l’Isola esercita da sempre sui viaggiatori”. “Si potenzia così la collaborazione tra See Sicily eper un festival dal respiro internazionale, realizzato con il sostegno della Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, Sport e Spettacolo, e con il contributo di ...