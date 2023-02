Ultime Notizie – Terremoto oggi Napoli | sciame sismico nella notte

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Undi magnitudo 2.0 è stato registrato a, nell’area dei Campi Flegrei alle 00.52. L’epicentro è stato localizzato dall’Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell’Ingv, a una profondità di 3 km nel golfo di Pozzuoli, a poca distanza dalla costa di Bagnoli, quartiere della zona occidentale diche ricade nei Campi Flegrei. Si tratta dell’evento più significativo di uno: altre due scosse significative si sono verificate alle 00.51 (magnitudo 1.3) e alle 5.22 (magnitudo 1.4) con lo stesso epicentro. Non risultano danni a persone o cose. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Le Capitali vi porta leda tutta Europa, attraverso i reportage sul campo della rete di EURACTIV. Potete iscrivervi alla newsletter qui . Ricordiamo che EURACTIV desidera continuare a fornire contenuti di alta ...Estratti vivi dalla macerie Deboli le speranze di trovare ancora sopavvissuti tra le macerie anche se arrivano sparsedi miracolosi salvataggi. Dal 30enne estratto vivo nella provincia di ...

Covid in Italia e nel mondo, ultime news di oggi 9 febbraio sulla pandemia di Coronavirus. DIRETTA Sky Tg24

La classifica generale dopo la terza serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni Corriere della Sera

Elena Fanchini, la sorella Nadia: «Non riusciva più a controllare il dolore» Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, le news. Macron gela Zelensky sui jet: impossibili a breve. LIVE Sky Tg24

Ucraina ultime notizie. Metsola: servono più armi pesanti e jet per Kiev Il Sole 24 ORE

Il bilancio delle vittime del terremoto sale a 21.719: in Turchia i morti sono 18.342 mentre, secondo gli ultimi aggiornamenti dalla Siria, i morti sono 3.377. Gli Usa allentano le sanzioni sulla ...Tra una settimana in campo in tredici comun del territorio salentino. In campo anche l'Unicef per un evento organizzato anche dall'Asd Capo di Leuca, che unisce calcio del futuro, solidarietà e promoz ...