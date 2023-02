Ultime Notizie – Spazio | anche l’Africa va in orbita e a costo zero

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 10 febbraio 2023)va africa va ine a. L’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Spaziali (Unoosa) e Avio hanno infatti annunciato di avere selezionato un consorzio guidato dall’Università di Nairobi in Kenya – insieme all’Università dell’Arizona negli Stati Uniti d’America e all’organizzazione non profit Space Trust – come primo vincitore del programma “Accessing space with Vega C”. Il team selezionato lancerà così un CubeSat aa bordo del razzo Vega C. Il CubeSat è il satellite “NaSpuon-0Gpm2030” è un piccolo satellite di classe 3U che mira a costruire la capacità in Kenya riunendo partner internazionali con capacità tecniche già esistenti. La tecnologia e le competenze acquisite attraverso questa missione aumenteranno le capacità nei ...