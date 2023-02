Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Morandi su uno sgabello balla con la Egonu

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Un ballo tanto improbabile quanto divertente. E' quello tra Gianni, 1,73 cm di altezza, e Paola, alta 1,93, che sul palco dell'Ariston hanno dato vita ad una danza sulle note di 'Reality', colonna sonora de 'Il Tempo delle Mele'.si fa portare uno: "Quanti anni hai, e quanto sei alta?, le chiede. "Io di anni ne ho 24 e sono alta 1,93", risponde lei. "Io ne ho 78 compiuti e di centimetri ne ho ben 173", ribatte lui. E chiosa: "Vorrei cantarti "Ritornerò in piedi da te".