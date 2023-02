Ultime Notizie – Sanremo 2023 | ascolti tv terza serata | 57 | 6% di share | mai così alto dal 1995

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ladiconferma la tendenza positiva dell’Amadeus quater. Il terzo round del festival, con tutti i 28 cantanti in gara, è stata vista da una media di 9.240.000 spettatori con il 57,6% di. L’anno scorso, la media d’ascolto dellafu di 9.369.000 con il 54.1% di. La media diottenuta ieri sera è la più alta per unadel festival didal, quando l’edizione condotta da Pippo Baudo con Claudia Koll e Anna Falchi ottenne nellail 60.52%. La prima parte delladel festival, dalle 21.25 alle 23.31, ha ...

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È quella settimana dell anno:... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito È quella settimana dell anno:... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...

Covid in Italia e nel mondo, ultime news di oggi 9 febbraio sulla pandemia di Coronavirus. DIRETTA Sky Tg24

Covid, le notizie. Iss: calano incidenza e occupazione ospedali, lieve aumento Rt. LIVE Sky Tg24

Elena Fanchini, la sorella Nadia: «Non riusciva più a controllare il dolore» Corriere della Sera

Terremoto ultime notizie. Sisma Turchia e Siria, superati i 21.700 morti. Numero sfollati «incontenibile» Il Sole 24 ORE

Terremoto Turchia e Siria, bambino di 10 anni estratto vivo da macerie dopo 90 ore LIVE Sky Tg24

L’ultima partita tra le due formazioni risale allo scorso 17 ottobre: in tale occasione, i biancorossi sono riusciti a spuntarla sui neroverdi vincendo l’incontro col risultato di due a uno, ottenendo ...(ANSA) - SOVERATO, 10 FEB - I carabinieri hanno disarticolato un presunto sodalizio dedito al traffico e dallo spaccio di marijuana e hascisc nella zona del soveratese, del quale facevano parte anche ...