Ultime Notizie – Salari italiani più bassi | perché e come devono aumentare subito

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Gli stipendisono tra i piùin Ue eessere alzati al più presto. Per farlo la soluzione individuata da Michele Raitano, professore ordinario di Politica economica all’università Sapienza di Roma, è una: rinnovare i contratti. Raitano sottolinea in un’intervista a Money.it che iin Italia sonoin termini assoluti e sono addirittura in calo negli ultimi 30 anni. In più preoccupano i tanti contratti atipici e le disuguaglianze crescenti: gli stipendi cosìdipendono dai tanti contratti a tempo determinato, ma anche dai lavori part-time. E c’è poi un altro problema: l’assenza di meccanismi del recupero strutturale legato all’inflazione. L’aumento del costo della vita deve essere mitigato, secondo il professore, attraverso il rinnovo dei ...