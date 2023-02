Ultime Notizie Roma del 10-02-2023 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione è un’apertura completo in Ucraina missili russi hanno attraversato lo sportello dinia e Moldavia a stretto giro arriva però la smentita di Bucarest il Ministro della Difesa la prof attacca come Hitler Napoleone dice vogliono nei bracci ma ne usciremo più forti e dimmi le mie sveglie prende di Mira il presidente statunitense Joe biden Su telegram torna ad agitare Lo spettro nucleare può iniziare una terza guerra mondiale a causa della distrazione scrive il vice presidente del consiglio di sicurezza Russo consigli sono molto contenta dei risultati ottenuti dall’Italia così la presidente del consiglio e Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles sottolineando che non c’è più un Europa di serie A e B sono aggiunto soddisfatta ...