Ultime Notizie Roma del 10-02-2023 ore 16 | 10

(Di venerdì 10 febbraio 2023)dailynews radiogiornale con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno coprite in Ucraina in apertura Le Porte Luciano non so dove stamattina un massiccio attacco missilistico sono state colpite infrastrutture energetiche lo rendono noto fonti ufficiali secondo vernatore di Nicolai finora sono stati lanciati 40 missili durante il massiccio attacco dei missili da crociera Russia hanno attraversato lo spazio aereo rumeno lo ferma Comandante in Capo delle Forze Armate dell’Ucraina è la presidente del consiglio ha Giorgia Meloni parla dopo il vertice europeo di cui ha preso parte anche il presidente ucraino del è la posizione dell’Italia estremamente Chiara è coerente sul impegni a 360° che arriva dal fronte finanziario militare civile a Denise chi con cui ho parlato di questo ha detto meloni che tiene alla nostra presenza a chi è ...