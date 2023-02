Ultime Notizie Roma del 10-02-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale i Carabinieri di Catania diverte persone nell’ambito di un’indagine su somministrazioni di vaccini anti covid in cambio di droga alcuni tossicodipendenti per pochi euro qualche dose di droga muniti di documenti falsi venivano convinti a farsi vaccinare più volte per procurare a soggetti novax la certificazione Green pass per una delle cavie è stata accertata la somministrazione di tre dosi di vaccino e meno di un mese a grave rischio per la propria salute in tutto 17 gli indagati e torniamo a parlare del Festival di Sanremo c’era attesa per il monologo di Paola egonu co conduttrice della terza serata Soprattutto dopo le polemiche sollevate da alcune sue dichiarazioni in Italia la pallavolista ha portato all’Ariston la sua esperienza è razzismo da affrontare l’orgoglio di appartenenza all’Italia ...