Ultime Notizie Roma del 10-02-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Corona buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono oltre 21 mila le vittime del devastante terremoto che ha colpito Siria e Turchia 17647 quelle confermate dalle autorità di Ankara le restanti del 1377 in territorio da dove le informazioni arrivano in maniera più frammentaria Elisa altro del secolo le parole usate per descrivere la tragedia del presidente turco Recep tayyip erdogan al momento in Turchia insieme alla protezione civile locale lavorano circa 500 soccorritori provenienti da 56 paesi di tutto il mondo i membri di 16 organizzazioni internazionali situazione ancora più complessa in Siria in un territorio diviso fra la parte controllata dalle forze lente bashar al Assad e quelli mano e Ribelli una bambina di 10 anni è stata trovata viva dopo 90 ore passate sotto le macerie di un palazzo crollato ad ...