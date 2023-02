Ultime Notizie – Israele | attentato a Gerusalemme | morti un bambino e giovane

Leggi su informazioneriservata.eu

Attacco a Gerusalemme. Un bambino di sei anni e un uomo di 20 sono stati uccisi nel quartiere Ramot da un attentatore che oggi si è lanciato a grande velocità su un gruppo di persone in attesa alla fermata dell'autobus nel quartiere di Ramot. Sono cinque i feriti. Lo riferisce il Jerusalem Post. Il quartiere di Ramot è abitato in maggioranza da ultraortodossi. L'attentatore, un palestinese di 31 anni, è stato ucciso da un civile armato. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l'immediata demolizione della casa del palestinese.