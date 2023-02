Ultime Notizie – Foibe | Mattarella | “Fatti storici indiscutibili | nessuna paura per verità”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Nessuno deve averedella. Larende liberi. Le dittature -tutte le dittature- falsano la storia, manipolando la memoria, nel tentativo di imporre ladi Stato. La nostra Repubblica trova nellae nella libertà i suoi fondamenti e non ha avuto timore di scavare anche nella storia italiana per riconoscere omissioni, errori o colpe”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della celebrazione al Quirinale del Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle. “La complessità delle vicende che si svolsero, in quei terribili anni, in quei territori di confine, la politica brutalmente antislava perseguita dal regime fascista, sono eventi– ha ricordato il capo dello Stato – che ...