Ultime Notizie – Farmaco contro raffreddore | Bassetti | “Chi l’ha preso non si allarmi”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Cerchiamo di non allarmare. Si tratta di pochi casi e il fatto di avviare una procedura di revisione non vuol dire che chi ha” questi farmaci “deve essere preoccupato“. Così all’Adnkronos Salute Matteo, primario Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, commenta la revisione dell’Ema sulla sicurezza dei medicinali contenenti pseudoefedrina, principio attivo somministrato per via orale da solo o in combinazione con altri per trattare l’effetto naso chiuso causato da, influenza o allergia. Quello che ha fatto l’Agenzia europea del“è una cautela per i cittadini europei a dimostrazione che gli enti regolatori sono sempre dalla parte del cittadino sia quando approvano un vaccino o unsia quando ne revisionano il suo utilizzo. Dopodiché – conclude ...

Nelle24 ore sono stati svolti 450 interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione per soccorrere autisti in difficoltà, mettere in sicurezza alberi pericolanti o rimuovere quelli caduti, ...Potremmo riassumere così leindiscrezioni che riguardano il prossimo smartphone di Apple in ... 16 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA VIA FONTERelazionate iPhone 15 Rumor ...

Covid in Italia e nel mondo, ultime news di oggi 9 febbraio sulla pandemia di Coronavirus. DIRETTA Sky Tg24

Elena Fanchini, la sorella Nadia: «Non riusciva più a controllare il dolore» Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Kiev, missili russi sopra Romania e Moldavia. La Russia taglia produzione di ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia. Kiev: "Missili russi in spazio aereo rumeno". La Romania nega. LIVE Sky Tg24

La classifica generale dopo la terza serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni Corriere della Sera

Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Il ciclo d'affreschi più famoso del Medioevo, opera 'simbolo' del Trecento senese, si mostra co ...