Ultime Notizie – Consiglio Ue | Meloni | “Italia protagonista summit Non c’è Europa serie A e B”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) “Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall’” in questoeuropeo del quale è stata”. “Sono estremamente soddisfatta degli importantissimi passi in avanti che ritengo l’Unione europea e ileuropeo abbiano fatto su alcune materie, che erano particolarmente delicate nella discussione che si teneva ieri”. Così il presidente delGiorgia, in conferenza stampa a Bruxelles, sottolineando che non “non c’è un’diA e B”. Nelle conclusioni deleuropeo c’è “la conferma del pieno sostegno alla causa Ucraina, alla sovranità, alla libertà del popolo ucraino. E’ stato ribadita a 360 gradi non solo la compattezza dell’, ma anche il fatto che ...