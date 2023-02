Ultime Notizie – Bari | trovato corpo carbonizzato di una donna nelle campagne di Santeramo

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ildi unaè statoieri sera in una contrada limitrofa al comune diin Colle. I militari della compagnia dei carabinieri di Altamura, in provincia di, sono intervenuti dopo una segnalazione. Sul posto anche i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo diche hanno eseguito un accurato sopralluogo. Indagini in corso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Nelle24 ore sono stati svolti 450 interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione per soccorrere autisti in difficoltà, mettere in sicurezza alberi pericolanti o rimuovere quelli caduti, ...Potremmo riassumere così leindiscrezioni che riguardano il prossimo smartphone di Apple in ... 16 condivisioni Condividi Tweet Stefano Bontempi VIA VIA FONTERelazionate iPhone 15 Rumor ...

Covid in Italia e nel mondo, ultime news di oggi 9 febbraio sulla pandemia di Coronavirus. DIRETTA Sky Tg24

Elena Fanchini, la sorella Nadia: «Non riusciva più a controllare il dolore» Corriere della Sera

Ucraina ultime notizie. Kiev, missili russi sopra Romania e Moldavia. La Russia taglia produzione di ... Il Sole 24 ORE

Guerra Ucraina Russia. Kiev: "Missili russi in spazio aereo rumeno". La Romania nega. LIVE Sky Tg24

La classifica generale dopo la terza serata di Sanremo 2023: primo Marco Mengoni Corriere della Sera

Questo sito utilizza i cookie per migliorare i servizi e ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’utente. I cookie di natura tecnica sono indispensabili per permettere il corretto funzionamento de ...Capitale Sociale € 10.000 I.V. P.IVA/CF 01190490522 Registrazione Tribunale di Siena n.683 del 25.6.1999 Il ciclo d’affreschi più famoso del Medioevo, opera ‘simbolo’ del Trecento senese, si mostra co ...