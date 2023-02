Ultime Notizie – Antartide | 12 ricercatori in completo isolamento a -80° per studiare clima e biomedicina

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Dopo la chiusura della base Zucchelli proseguono le attività di ricerca ina Concordia e sulla nave Laura Bassi. E’ partita infatti nella base italo-francese Concordia, a 3.300 metri di altitudine nel continente antartico, la 19a campagna invernale del Programma Nazionale di Ricerche in(Pnra), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca e gestito da Enea per l’organizzazione e la logistica e dal Cnr per il coordinamento scientifico. Sono 12 iinvernanti selezionati che trascorreranno nove mesi in: 5 italiani del Pnra, 6 francesi dell’Istituto polare Paul Emile Victor (Ipev) e 1 medico tedesco dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa). Durante tutto l’inverno polare, infatti, la stazione non sarà più raggiungibile a causa delle temperature ...