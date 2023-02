UFFICIALE – Jesé Rodriguez-Sampdoria | nuovo rinforzo in vista dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 febbraio 2023)arrivo in casaa pochi giorni dalla gara con l’Inter, prelunedì 13 febbraio alle ore 20.45. COMUNICATO – A seguire la notasul sito della Società blucerchiata. “L’U.C.comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatoreRodríguez (nato a Las Palmas de Gran Canaria, Spagna, il 13 settembre 1993)“. Fonte:.it Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati