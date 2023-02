Ue | Tinagli Pd | ' abbiamo bisogno di alleati non di nemici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "La vicenda della mancata partecipazione dell'Italia al vertice di Parigi non è che l'epilogo di un deterioramento dei rapporti della Meloni con Macron iniziato sul tema migranti, che aveva segnato la strada di difficili relazioni". Lo ha detto la vice segretaria del Pd e presidente della commissione Econ a Bruxelles Irenea Rainews 24. "Credo sia dannoso rimarcare di continuo le divergenze come fa la comunicazione di Chigi, sarebbe invece necessario lavorare di diplomazia per ricucire. È interesse di tutti e dei cittadini in primis avete rapporto più cordiale con la Francia: far vedere che l'Italia batte i pugni e si ribella non serve, noidinon di", ha aggiunto.