Ue | Meloni “Soddisfatta per il protagonismo dell’Italia”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Mi ritengo estremamentedel”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in conferenza stampa a Bruxelles al termine del Consiglio europeo straordinario.“Sul tema degli aiuti di Stato abbiamo chiesto che l’allentamento sia circoscritto, temporaneo e limitato e che vi fosse anche la capacità di dare a un problema europea una risposta europea, perchè l’allentamento degli aiuti di stato rischia di essere una soluzione nazionale”, aggiunge“Sulle questioni economiche la posizione italiana è pienamente entrata nelle conclusioni del Consiglio europeo”, afferma, aggiungendo, inoltre, che un’altra “grande questione che abbiamo posto è che nella futura discussione sulla governance, ovvero sul Patto di stabilità e crescita, si tenesse conto ...

Rivendica l'operato dell'Italia ritenendosi'dei risultati ottenuti dall'Italia', degli importantissimi 'passi in avanti fatti su ...il presidente del Consiglio italiano Giorgia...

Giorgia Meloni è molto soddisfatta di questi punti e rivendica un "cambiamento di approccio" a livello europeo sul modo di trattare l'argomento. "L'immigrazione è un problema europeo e ha bisogno di ...