Ue | Meloni | Italia isolata? A Parigi erano solo in due

(Di venerdì 10 febbraio 2023) "Leggo che avrei prodotto l'isolamento dell': ac'due presidenti europei e non ce n'altri 25". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in conferenza stampa a ...

Il Quirinale si agita sulla crisi- Macron: la soffiata su Mattarella La leader di Fratelli d', fanno sapere sempre da persone a lei vicine, è convinta di aver parlato anche a nome di ..."Cosa non deve fare". Caracciolo avvisa il premier sulle trame nell'Ue 'Non siamo gli ... È convinto che un legame operativo trae Francia possa essere di grande aiuto all'Europa in ...

(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 febbraio 2023 "Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall'Italia in questo Consiglio europeo, sono estremamente soddisfatta dei passi avanti fatti su alcune materie ...7.00 Ucraina, Tajani: l'Italia non è isolata Italia isolata "Non direi proprio.L'I- talia ha un ruolo da protagonista a cui continuiamo a lavorare". Così il mini- stro degli Esteri, Tajani, al Cor ...