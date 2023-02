Ucraina | Tajani “L’Italia non è isolata | da Macron gaffe diplomatica”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E’ stato un errore, unache non va nella direzione di rafforzare l’azione dell’Europa a favore della libertà dell’. Unada parte del governo di una grande democrazia amica, fra l’altro a pochi giorni dalla celebrazione del Trattato del Quirinale tra i nostri due Paesi”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, in merito al mancato invito del presidente francese Emmanuela Giorgia Meloni all’Eliseo assieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz, all’incontro con il presidente dell’Volodymyr Zelensky. “Non c’è nessun problema sull’. La presidente Giorgia Meloni ieri ha visto Zelensky e continueremo a sostenere la lotta di libertà di quel Paese – assicura al ...

Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito al mancato invito del presidente francese Emmanuel Macron a Giorgia Meloni all'Eliseo assieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz, ...