Ucraina | Macron non esclude consegna jet | ma ora altre priorità

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Il presidente francese Emmanuelnon ha escluso la fornitura di aerei da combattimento all', ma, ha aggiunto che questo "non corrisponde alle esigenze odierne" e ci sono "" ...

Il presidente francese Emmanuelnon ha escluso la fornitura di aerei da combattimento all', ma, ha aggiunto che questo "non corrisponde alle esigenze odierne" e ci sono "altre priorità" come la consegna dei cannoni ......che abbiamo fatto insieme una cosa importante per l'. Io sono sempre rispettoso delle persone e delle loro scelte. E' una questione di principio". Così il presidente francese Emmanuel, ...

"E' impossibile consegnare gli aerei all'Ucraina a breve", ha spiegato Emmanuel Macron. Alla fine, ha prevalso la linea del presidente Charles Michel: chiudere il vertice dei leader in un solo giorno, ...(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 febbraio 2023 "Non ho avuto un incontro bilaterale con Meloni, ci siamo incrociati. Sono contento che abbiamo fatto insieme una cosa importante per l'Ucraina. Io sono se ...