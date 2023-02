Ucraina | Macron | “Impossibile consegnare a breve i caccia a Kiev”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Doccia fredda per Zelensky: il presidente dell’deve incassare una frenata dell’Unione europea sull’invio di jet da combattimento per rispondere alle offensive dei russi. Non tutti i leader degli Stati membri sono convinti che si tratti di una buona mossa: le opinioni pubbliche di vari paesi, Italia in testa, sono divise. E il rischio di un allargamento del conflitto si farebbe serio. Si è chiuso a notte fonda, il 10 febbraio, il vertice dei leader dell’Ue a Bruxelles. E se è stata trovata un’intesa su migranti e dossier economici, sul sostegno all’, dopo un anno di guerra, la situazione si complica. Il presidente francese Emmanuel, il primo ministro italiano Giorgia Meloni, il primo ministro lussemburghese Xavier Bettel e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Bruxelles il 9 febbraio 2023. Foto ...