Ucraina | Kiev | 2 missili russi in spazio aereo Moldova e Romania

(Di venerdì 10 febbraio 2023) (Adnkronos) – Dueavrebbero sorvolato lomoldavo e romeno prima di entrare in. Lo denuncia in un tweet il generale Valerii Zaluzhny, comandante in capo delle Forze armate di: “Oggi, 10 febbraio, alle 10.18 ora locale, dueda crociera Kalibr hanno superato il confine dell’con la. Alle 10.33 questihanno superato lodella. Dopo di questo isono entrati di nuovo nelloucraino al confine tra i tre Paesi”. Il ministero degli Esteri moldavo ha convocato per protesta l’ambasciatore di Mosca a ...

Due missili russi avrebbero sorvolato lo spazi o aereo moldavo e rumeno prima di entrare in. Lo denuncia il generale Valerii Zaluzhny, comandante in capo delle Forze armate di, in un tweet: 'Oggi, 10 febbraio, alle 10.18 ora locale, due missili da crociera Kalibr hanno superato ...Le forze russe hanno lanciato questa mattina un "massiccio attacco" missilistico contro l', sono state "colpite" infrastrutture energetiche: lo rendono noto fonti ufficiali. Secondo il governatore di Mykolaiv, Vitaliy Kim, finora sono stati lanciati 40 missili Caliber e X101. . 10 ...

Ucraina, Kiev contro Musk: "Non vuole farci usare Starlink per droni militari" Adnkronos

Ucraina - Russia, le news di oggi 10 febbraio. Kiev: “Colpito aeroporto di Berdyansk La Stampa

Elon Musk toglie a Kiev la rete Starlink usata per controllare i droni spia e dirigere i propri sui bersagli Corriere della Sera

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che gli aerei da combattimento richiesti dall'Ucraina non potranno "in nessun caso" essere "consegnati nelle prossime settimane", assicurando di ...Due missili russi hanno attraversato lo spazio aereo rumeno e moldavo prima di entrare in Ucraina oggi. Lo afferma Valeriy Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, secondo il quale 2 ...