Tutte le sanzioni connesse al pagamento del bollo auto 2023 in ritardo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Ci sono alcune informazioni specifiche che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda leinerenti ildeleffettuato in. Un ulteriore contributo da valutare con molta attenzione rispetto a quello che abbiamo portato alla vostra attenzione nello scorcio finale di gennaio, quando ho provato a fornirvi le prime informazioni di massima per farsi trovare pronti in vista dei prossimi mesi. Oltre a conoscere le tempistiche entro le quali effettuare il saldo, da associare alla data di immatricolazione del mezzo, le multe variano a seconda delaccumulato. Analizziamo nel dettaglio lealdel...