Turchia e Siria | i morti sono oltre 22mila Erdogan ammette le difficoltà nei soccorsi | “Non stanno procedendo come sperato”

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Numeri e storie. Da un lato il bilancio delle vittime, sempre più spaventoso; dall’altro i racconti dei salvataggi, a svariati giorni dalle scosse e in condizioni estreme.le due facce del terremoto in, che ha causatovittime, stando ai dati ufficiali forniti dalle autorità. Nel primo Paese si contano 18.991, mentre nel secondo 3.377. Più di 6.400 gli edifici distrutti in, imprecisato invece il dato riferibile alla, il che fa pensare a un numero complessivo delle vittime che potrebbe crescere a dismisura, anche considerando il fatto chemolte le persone ancora sepolte sotto le macerie. In tal senso, quelle che arrivano dai luoghi più colpiti dal sisma...

...La UEFA e la UEFA Foundation for Children hanno effettuato una prima donazione di 200.000 euro per le operazioni umanitarie a favore delle vittime dei terremoti di lunedì scorso in. ...Sono oltre 21mila le vittime del devastante terremoto che ha colpito, 17.674 quelle confermate dalle autorità di Ankara, le restanti 3.377 in territorio siriano, da dove le informazioni arrivano in maniera più frammentaria. " È il disastro del secolo ", ...

Terremoto tra Turchia e Siria, il bilancio delle vittime è di 22.375. Ragazzo salvato dopo 94 ore - Mondo Agenzia ANSA

I morti per il terremoto in Turchia e Siria sono oltre 21mila Il Post

Terremoto Turchia e Siria, il satellite mostra le città prima e dopo il sisma ilgazzettino.it

Terremoto Turchia, in Siria si scavano fosse comuni per vittime sisma Sky Tg24

Sisma Turchia-Siria: deformazioni del suolo su 35.000 kmq - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Il terremoto che ha colpito Turchia e Siria, una tragedia spaventosa, con morti, feriti, distruzione. Ma anche la politica – tra la vicenda Cospito e la settimana delle regionali - e l’attacco hacker.Sale della comunità: Acec, centinaia di ragazzi a Treviso per “Il viaggio di Yao”, uno dei film in programma per il progetto “Melting P(l)ot” ...