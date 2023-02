Tulsa King 2 | lo showrunner abbandona la serie con Sylvester Stallone a causa di differenze creative

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Terence Winter non sarà piùdella seconda stagione di, lo scrittore avrebbeto l'incarico per via di divergenzecol creatore dellaTaylor Sheridan. LaParamount+, con, avrà un nuovoper la seconda stagione. Terence Winter hato l'incarico, pur rimanendo produttore esecutivo delladi Taylor Sheridan, per divergenze. Winter si concentrerà su altri progetti, tra cui unain streaming top-secret con Martin Scorsese e unalimitata sulla storica impresa dei New York Mets nel 1986. La ...

Lo storico sceneggiatore de I Soprano e Boardwalk Empire avrebbe lasciato per divergenze creative con Taylor Sheridan...Credits photo: @Paramount+ su Youtube Sylvester Stallone è l'uomo di punta per Paramount+ . Dopo lo straordinario successo di, che visti i numeri è stato già rinnovato per la seconda stagione , l'iconico volto di Rocky e Rambo sarà il protagonista di un reality show nello stile di Keeping Up With the Kardashians ...

