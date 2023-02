TS – “Via l’intervallo | 2? di stop ogni 10? | body cam per i giocatori”

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) 2023-02-09 21:12:00 Flash news da Tuttosport: L’intervista che Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alla Bild, il più diffuso quotidiano tedesco è ricca di spunti molto interessanti. Il passaggio più rilevante e che, certamente, ha fatto piacere ai tifosi napoletani, ha riguardato Osimhen e tutti gli altri protagonisti della magica stagione partenopea (“Osimhen non è in vendita. I nostrisono molto richiesti, ma non devo vendere nessuno. Noi non abbiamo debiti”). Così come le considerazioni sul futuro della squadra di Spalletti in Champions sono state dettate da una grande fiducia, con tutto il rispetto per l’Eintracht, prossimo rivale, attualmente quinto nella classifica della combattutissima Bundesliga (Bayern 40, Union Berlino 39, Borussia Dortmund 37, Red Bull Lipsia 36, Eintracht 35). Ma, giocando a tutto campo, conversando con l’interlocutore tedesco, ...