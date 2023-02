TS – Blin | Strefezza e i dubbi

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 febbraio 2023) 2023-02-10 15:22:26 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Fermare la Roma per acquisire consapevolezza. Il Lecce di Baroni dovrà vedersela con la squadra di Mourinho al Via del Mare per dar continuità alla vittoria contro la Cremonese. I salentini stanno mettendo in campo un bel gioco e potrebbero mettere in difficoltà i capitolini. Freschezza, gioventù e carattere: la squadra di Baroni ha caratteristiche ben precise che sicuramente vorrà mettere in campo contro la Roma. In conferenza stampa l’allenatore dei salentini ha analizzato la partita. Lecce-Roma, le parole di Baroni Marco Baroni ha analizzato la sfida contro la Roma: “Giochiamo contro una squadra che ha valori assoluti, corsa e qualità. Vogliamo ben figurare e potrebbe non bastare la gara perfetta da parte nostra. Pensiamo alla sfida di domani, guardare oltre sarebbero soltanto distrazioni. Confido anche nella ...