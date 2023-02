Truffe nell’edilizia | indagati sette bergamaschi | lunga lista d’accuse | sequestri per oltre 162 milioni

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 febbraio 2023)destinatari di altrettante misure cautelari, uno in carcere, due ai domiciliari e quattro con obbligo di dimora, tutti residenti in provincia di Bergamo e accusati di essere membri di un’associazione per delinquere finalizzata all’indebita compensazione di crediti tributari e previdenziali inesistenti, alla commissione di reati fiscali, alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio e all’auto-riciclaggio. È il risultato dell’operazione scattata all’alba di giovedì 9 febbraio, quando i carabinieri del gruppo Tutela Lavoro e i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica milanese, hanno dato esecuzione ai provvedimenti cautelari nei confronti di un imprenditore edile di 57 anni di Palosco (in carcere), del fratello 60enne e della nipote di ...