Truffa dello specchietto a Napoli | 1 arrestato e 4 denunce

(Di venerdì 10 febbraio 2023): gli agenti di Polizia di Stato hanno1 uomo e denunciate 4 persone, 5 persone finite nei guai. Martedì pomeriggio gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania e dell’Ufficio Prevenzione Generale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in piazza Cenni poiché un automobilista aveva segnalato un’auto con a bordo cinque persone che si erano rese responsabili della “”. I poliziotti hanno individuato in via Taddeo da Sessa la vettura segnalata con le persone a bordo e le hanno bloccate trovando il conducente in possesso di 1100 euro; inoltre, hanno ...

... di " falso " e di "" che vedono coinvolti a vario titolo gli indagati. Nel capo d'... al Coordinamento cittadino di Forza Italia per 5000 euro nel maggio 2016, e 6000 l'11 di agosto...... per le ipotesi di reato di associazione per delinquere, operante nel Comune di Ercolano (NA),aggravata ai danniStato nonché per reati di autoriciclaggio dei profitti di reato. In ...

Truffa dello specchietto, un arresto e quattro denunce anteprima24.it

Napoli, nuova «truffa dello specchietto»: un arresto e 4 denunce ilmattino.it

Truffa dello specchietto, un arresto e 4 denunce ROMA on line

La truffa dello spoofing: cosa è, come difendersi e come avere il risarcimento Today.it

Due condanne dal Tribunale di Oristano per la cosiddetta truffa dello specchietto LinkOristano

In alcuni casi si è registrato l’utilizzo dello spray al peperoncino da parte dei malviventi per convincere gli anziani proprietari dell’abitazione dell’effettiva contaminazione dell’acqua. Truffa ...In alcuni casi si è registrato l’utilizzo dello spray al peperoncino da parte dei malviventi per convincere gli anziani proprietari dell’abitazione dell’effettiva contaminazione dell’acqua. Truffa ...