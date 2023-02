“Trovati resti di corpo trovati” Isabella Noventa | possibile svolta choc dopo 7 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Lo scorso 30 gennaio sono statidi ossa umane in una zona di Marghera da alcuni operai incaricati di sfalciare delle ramaglie. Si tratta di una zona periferica immersa tra capannoni e fabbriche, in cui si transita solo in auto. Si tratta didi un cranio, un femore, il bacino, alcune ossa della cassa toracica e della spina dorsale. Poi ci sono gli oggetti: la procura di Venezia sta infatti lavorando su un orologio e un paio di scarpe sportive Dvs. Verrà effettuato l’esame del Dna da parte del medico legale per stabilire a chi possano appartenere questiumani. Si ipotizza che questipossano essere in quel luogo da sette, cioè il tempo trascorso dall’omicidio di, la 55enne di ...