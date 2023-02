Tre mezzi dell’impresa Vitali in fiamme in un piazzale di sosta in Sardegna

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Tremeccanicisono andati innella tarda serata di giovedì 9 febbraio in, in undidel cantiere della Sassari-Olbia, al chilometro 42, all’interno Comune di Berchidda al confine con Oschiri. Secondo l’Ansa, l’incendio è divampati intorno alle 23.30: a bruciare sono stati una minipala, un autocarro e un trattore con semirimorchio. La ditta che sta svolgendo i lavori per la nuova strada a quattro corsie. I Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno lavorato per circa un’ora per riuscire a sedare il fuoco. Il sospetto degli inquirenti è che l’origine del rogo possa essere dolosa. Gli accertamenti sono al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Berchidda.