“Tramite Amicizia” | il nuovo film di Alessandro Siani

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 10 febbraio 2023) ROMA – Cos’hanno in comune un amico a noleggio, un uomo d’affari sull’orlo di una crisi di nervi, una donna che vive alla giornata e una cugina un po’ goffa? Semplice… Lorenzo, Alberto, Maya e Filomena sono i protagonisti di in tutte le sale cinematografiche italiane dal prossimo 14 febbraio. 01Distribution. Il cast, oltre allo stesso, annovera anche Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gugliucci, Cecilia Dazzi e Germano Lanzoni. Chi l’ha detto che l’non ha prezzo? Preparatevi a conoscere Lorenzo, il proprietario di un’agenzia fuori dall’ordinario in cui offre amici a noleggio… per tutte le esigenze! L'articolo L'Opinionista.