Traffico Roma del 10-02-2023 ore 18 | 30

(Di venerdì 10 febbraio 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Massimo peschi sullaFiumicino in zona Eur code per un incidente tra il bivio per la Laurentina & via del Cappellaccio in direzione Fiumicino con ripercussioni anche in carreggiata opposta sulla tangenziale direzione San Giovanni si procede incolonnati peri lavori tra Corso di Francia e la Salaria e per un incidente tra via dei Monti Tiburtini di San Lorenzo sulla carreggiata opposta invece verso lo stadio Olimpico troviamo code tra la Nomentana e la Canaria ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 Qui abbiamo codino entrata in tangenziale dall’uscita fiorentini e da Fiorentini al Raccordo in uscita dasul Raccordo Anulare si rallenta con code a tratti sulla carreggiata interna tra la cassa e la Salaria e poi tra la Bufala e La Rustica code ...