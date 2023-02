Traffico Roma del 10-02-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) Luceverdedalla redazione Buon pomeriggio sul Raccordo Anulare esiste ancora in coda in carreggiata interna tra le uscite Montespaccato e Trionfale poi a seguire l’intervento include tra la caccia e La Rustica code anche in carreggiata esterna tra daFiumicino e Lanina auto in fila per un incidente sulla-fiumicino in zona Eur è tra il bivio per la laurea il viadotto della Magliana direzione Fiumicino Poi troviamo coda sulla tangenziale direzione San Giovanni pere lavori tra la Farnesina e la sera L’aria è per un incidente sempre in direzione di San Giovanni altre qd tra via delle Valli e San Lorenzo ripercussioni sulle Trento Urbano della A24 Dunque che arriva dal raccordo incontra code per entrare in tangenziale a partire dall’ uscita fiorentini E dopo un incidente ...