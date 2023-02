Traffico Roma del 10-02-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 10 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazioneincolonnato lungo la carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra lo svincolo dellaFirenze e via Salaria trafficata la tangenziale est con rallentamenti da via delle Valli a Corso di Francia verso lo stadio Olimpico code sulla via Pontina Trattori dei Cenci e Pratica di Mare direzione Pomezia la polizia locale segnala poi un incidente nel sottopasso del Lungotevere Arnaldo da Brescia all'altezza di Ponte Matteotti per un altro incidente si rallenta in via Aurelia Antica in prossimità di via delle Fornaci sono chiuse per lavori di potatura via Nomentana tra corso Trieste e via XXI Aprile e Viale Trastevere tra via Induno e Piazza Sonnino direzione Lungotevere i dettagli sul sito.luceverde.it