Traffico Roma del 10-02-2023 ore 09 | 30

(Di venerdì 10 febbraio 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione un incidente provoca corre lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra le uscite Casies l’aria più avanti nella stessa direzione si rallenta tra via Nomentana via Tiburtina Codes percorso Urbano della A24 da via Filippo Fiorentini alla tangenziale verso il centro in tangenziale si rallenta tra via Tiburtina e Batteria Nomentana direzione Stadio Olimpico aNord trafficate in via Flaminia via Cassia dalla raccolta di due punti verso Corso di Francia sono chiuse per lavori di potatura via Nomentana tra corso Trieste e via XXI Aprile e Viale Trastevere tra via Induno e Piazza Sonnino direzione Lungotevere i dettagli sul sito.luceverde.it da Ivan Valente una buona giornata un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...